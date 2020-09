Il 7 settembre è arrivato un nuovo funzionario direttivo operativo presso la Caserma di via della Canalina, è l’ing. Riccaro Buganè di anni 31. L’ultimo rinforzo risaliva a 11 anni fa.

Il direttore Buganè è entrato in servizio effettivo nel Corpo nel 2016; in realtà in “contatti” con i Vigili del Fuoco risalgono a molti anni prima quando, da neo maggiorenne, frequentava da volontario la Caserma di Bologna, sua città di origine.

Da funzionario tecnico, dopo aver frequentato a Roma la scuola di formazione presso l’Istituto superiore antincendi, è stato assegnato per circa un biennio al Comando di Vicenza e, successivamente, a Mantova.

L’arrivo del direttore Buganè a Reggio Emilia è particolarmente prezioso poiché ultimamente la carenza dei tecnici operativi si è acuita, attestandosi su un valore superiore al 50 % della pianta organica teorica.

In nuovo funzionario avrà incarichi trasversali, con particolare riguardo al settore del soccorso tecnico urgente.