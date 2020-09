Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 7:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione autostradale di Padova est e rientrare, dalla stessa, in direzione di Venezia.



