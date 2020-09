Si apre ufficialmente sabato 12 settembre a Bologna (Oratorio San Filippo Neri) la quinta edizione di MENS-A, il primo evento di “Cultura diffusa” nella Regione Emilia-Romagna, un appuntamento tra SCIENZE UMANE, FILOSOFIA, STORIA unico e imperdibile. Il festival continuerà nelle date di giovedì 17 (Sala degli Anziani Comune di Bologna) e venerdì 18 (MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna) settembre per poi trasferirsi a Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e ritornare nella città felsinea per la giornata conclusiva del 9 ottobre.

“In questo momento così delicato e complesso, ancora di allarme mondiale collegato al coronavirus, pensiamo che il tema Riparare ci doni particolare intensità e forza” – dichiara la direttrice del Festival Beatrice Balsamo.

Nel “rito sonoro” Bello Mondo (Apertura – 12 settembre), Mariangela Gualtieri continuerà il cammino dentro l’energia orale/aurale della poesia, nella certezza che essa sia un’antica, attuale via alla comprensione e compassione del mondo. La poetessa reciterà, inoltre, Nove Marzo Duemilaventi, la poesia-manifesto alla vita che ha riempito i cuori di tutti gli italiani durante il lockdown.

I filosofi Umberto Curi, Pier Aldo Rovatti e Duccio Demetrio tratteranno il tema Riparare quale rinascita, recupero, perseveranza, giustizia, funzione vitale che risveglia e approfondisce il senso della vastità e pienezza che ci riguarda. Riparare è anche giovarsi delle parole per ricominciare, ripartire, rinnovare.

Infine, con lo storico Aldo Giannuli, per “Riparare la storia” verrà affrontata la vicenda storica della strage di Piazza Fontana, di cui nel 2019 sono ricorsi 50 anni. L’avvenimento è considerato “la madre di tutte le stragi”, il “primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra”, da alcuni ritenuto l’inizio del periodo passato alla storia in Italia come “anni di piombo”. Abbiamo sentito la necessità di riparare, almeno con la riflessione, questo avvenimento così sanguinoso e tragico, dove oscuri sono rimasti i mandanti e gli esecutori materiali.

ORARI E LUOGHI

Apertura sabato 12 settembre Oratorio San Filippo Neri (Via Manzoni 5), ore 20:30

Giovedì 17 settembre Sala degli Anziani Comune di Bologna (Piazza Maggiore 6), ore 17:05

Venerdì 18 settembre MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14), ore 16:05

Il tema di MENS-A 2020, RIPARARE, è argomento molto urgente, vista l’attuale situazione di allarme mondiale. Non vi è solo il degrado sociale, valoriale, ambientale, oggi si tratta di preservare e riparare la vita, la salute, la persona con le proprie fragilità e incertezze. Il tema RIPARARE verrà trattato in tutte le sue accezioni e complessità e declinato in modo differente nelle diverse città di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.

MENS-A è una compartecipazione con l’Ass. Cultura della Regione Emilia-Romagna, con i Comuni che ospitano l’Evento, l’UNIBO, UNIMORE, Unipr. Patrocinato dall’AUSL Bologna.

L’evento rilascia i crediti formativi agli studenti Unibo, UNIMORE, Unipr e ai docenti essendo un progetto MIUR.

L’intero programma di MENS-A su http://www.mens-a.it/

INGRESSO GRATUITO

Per motivi di sicurezza è necessaria la prenotazione, chi è interessato può inviarci nome cognome e mail al numero 333 9370875 (ore 15:00 – 17:00) per il 17 e 18 settembre. I posti per l’Apertura del 12 settembre sono già esauriti.

Per ulteriori info: balsamobeatrice@gmail.com