Dal 5 ottobre prossimo saranno attivi per le scuole primarie di primo grado.

Come annunciato ieri dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Corrado Ruini, i servizi di pre e post scuola delle scuole primarie inizieranno il primo lunedì del mese di Ottobre, con il servizio di post scuola che sarà prolungato di mezz’ora, fino alle ore 19.

In questi giorni l’Amministrazione comunale sta lavorando con i dirigenti scolastici per poter dirimere gli ultimi dubbi relativi ai servizi di pre e post scuola per le scuole d’infanzia, dubbi legati alle norme anti-covid e particolarmente concentrati sugli spazi per il riposo degli alunni; l’obiettivo è quello di far partire i servizi anche per le scuole dell’infanzia lunedì 5 ottobre ma, ancora, non è possibile ufficializzarlo.

Lunedì 14 settembre, invece, come comunicato per lettera a tutti i genitori, inizierà regolarmente il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-21.

I genitori riceveranno in questi giorni a casa l’elenco delle linee/fermate e orari del trasporto scolastico per la scuola frequentata dal proprio figlio/a; elenco che, comunque, verrà distribuito il primo giorno di scuola.

Gli alunni che hanno già usufruito del trasporto negli anni precedenti sono già in possesso della tessera di abbonamento, pertanto non devono richiederne una nuova.

Per i genitori che, invece, hanno presentato domanda di iscrizione al trasporto per il primo anno, la tessera di abbonamento sarà inviata a casa appena possibile.

In attesa, per i primi giorni, gli alunni sono autorizzati ad usufruire del servizio.