Per il suo secondo concerto a Modena, giovedì 17 settembre alla Tenda (ore 21:30, palco all’aperto), il festival Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, ha convocato i Choro de Rua, ovvero Barbara Piperno al flauto e Marco Ruviaro alla chitarra 7 corde, e la cantante e chitarrista Barbara Casini: interpreti tra i più autorevoli che la musica carioca possa trovare in Italia. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, La Tenda di Modena, l’Associazione Culturale Muse. Biglietti: prezzo unico euro 12.

La flautista Barbara Piperno e il chitarrista brasiliano Marco Ruviaro hanno creato il duo Choro de Rua nel 2012, per diffondere alle nostre latitudini lo choro, versione brasilianizzata, e con una palese presenza di ritmi di origine africana, delle tipiche forme di danza dell’elite europea di fine Ottocento. Choro de Rua riporta questa musica al pubblico europeo, che ne percepisce facilmente le origini, col loro senso di familiarità, ma che si trova anche davanti a trasformazioni e innovazioni tipicamente brasiliane.

In origine musica puramente strumentale, il repertorio dello choro si è poi arricchito di testi. Ed è qui che entra in gioco Barbara Casini, che si unisce al duo per affrontare il repertorio dello choro cantato. La Casini è la musicista italiana più dentro alle faccende canore brasiliane, come ha dimostrato con la sua inesauribile dedizione al repertorio carioca. Tra i suoi numerosi affondi nel campo della musica popolare brasiliana spiccano i progetti, sia discografici che live, “Uragano Elis” (in omaggio a Elis Regina), “Palavra prima” (dedicato a Chico Buarque de Hollanda), “Nordestina” (una rivisitazione del forró brasiliano), “Caxangá” (incentrato sulle musiche di Milton Nascimento), “Barato Total” (sul repertorio di Gilberto Gil), “Terras” (un omaggio alla musica del Nordest del Brasile).

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: Modena: La Tenda, Viale Monte Kosica 95/S, biglietteria serale dalle ore 20: tel. 059 214435. Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it; tel. 059 2034810 (lun-ven ore 10-13), latenda@comune.modena.it, www.comune.modena.it/latenda.

Prevendita on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.