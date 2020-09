Incendio intorno a mezzogiorno in un’abitazione ad Ozzano dell’Emilia, in via degli Spicchi. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e l’appoggio di autobotte e autoscala. A bruciare una camera al primo piano e anche parte del tetto. In quel momento all’interno c’era una persona che accortasi delle fiamme è uscita subito in strada. Le squadre sul posto hanno controllato e spento l’incendio. Danni rilevanti allo stabile ma fortunatamente nessun ferito. Presenti oltre il 115 anche i carabinieri di Ozzano.



