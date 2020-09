Sono riconfermati anche per il 2020/2021 i corsi di teatro per bambini, ragazzi ed adulti organizzati dall’associazione Quinta Parete nei Comuni di Sassuolo, Rubiera e Scandiano.

“Dopo il periodo di lockdown”- commenta il direttore artistico dell’Associazione Enrico Lombardi – “è fondamentale dare a tutta la comunità un segnale forte di ripartenza e crediamo che il teatro e le occasioni di socialità debbano essere protagoniste in questa delicata fase. Vogliamo far sentire che noi ci siamo e offrire a tutti una opportunità di partecipazione collettiva attraverso le nostre attività. Desideriamo ricominciare a stare insieme, e fare nuove esperienze dal vivo, chiaramente mantenendo come priorità la salute con la messa in sicurezza degli spazi e il rispetto di tutte le norme vigenti.”

Partendo dall’idea che il teatro sia uno strumento di educazione civile e sentimentale, i corsi Quinta Parete, attivi da più di 10 anni, insegnano a socializzare, a confrontarsi con gli altri e, attraverso il divertimento, a superare insicurezze e paure. Il teatro è per tutti, è un’occasione per stare insieme e confrontarsi fino a raggiungere un obiettivo comune: la partecipazione. L’approccio dell’associazione all’insegnamento del teatro si adatta perfettamente a chi lo vive come passione, divertimento e come opportunità per mettersi in gioco.

Per tutti gli interessati, o anche solo curiosi, Quinta Parete ha organizzato una serata di presentazione per i corsi adulti: un’opportunità per conoscere il lavoro dell’associazione, fare domande e vedere gli insegnanti cimentarsi in letture e performance, in un’atmosfera conviviale e in tutta sicurezza.

Lo staff sarà pronto ad accogliervi il 16 settembre alle 21:00 presso l’Auditorium Bertoli di Sassuolo in via Pia 108.

E’ consigliata la prenotazione alla serata perché i posti saranno contingentati per garantire il distanziamento.

I corsi avranno una cadenza settimanale e si svolgeranno da Ottobre 2020 a Maggio 2021

Dal 28 settembre al 2 ottobre ci sarà la “Settimana Open” dove sarà possibile fare una prova gratuita.

Per qualsiasi informazione o curiosità rivolgersi a Katia al 342-9337099 // segreteria@qintaparete.org o consultate il sito internet www.quintaparete.org