Magia, giocoleria, trasformismo, degustazioni e altro ancora per la seconda edizione della rassegna dedicata al teatro ed al cibo di strada.

18-19-20 Settembre in partenza da Rovereto sulla Secchia nella nuova area dedicata agli gli eventi e spettacoli “MULTIVERSO” in via IV Novembre (area ex-map)

Un evento all’interno della rassegna “Novi3e60” con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e con posti limitati.

Info e prenotazioni:

Biblioteca Comunale V.Lugli: PAC – Polo Artistico Culturale Viale G. DI Vittorio, 30

Tel: 0596789220 / 0596789131 – email: biblioteca1@comune.novi.mo.it

Per seguire il programma del festival e di tutta la rassegna del progetto “Novi3e60” vai alla pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/novi3e60/