Da oltre quindici anni la Scuola di Teatro è uno dei pilastri del Centro Teatrale MaMiMò, con allievi e allieve che ogni anno danno vita a un movimento artistico e culturale unico nel territorio reggiano, e non solo.

Luogo di formazione, socializzazione, confronto e incontro, la Scuola pone al centro del programma la persona, incoraggiandola ad intraprendere un percorso di conoscenza, apprendimento, crescita e riscoperta di sé in un ambiente creativo dove imparare a mettersi in gioco e sperimentarsi.

Che sia un principiante assoluto o abbia già avuto esperienze sul palco, la Scuola di teatro vuole porsi al fianco di ogni allievo e allieva con professionalità e impegno, riconoscendone l’unicità e valorizzandone il talento. Tutto questo offrendo una formazione di altissimo livello grazie ad una squadra di insegnanti, tutti professionisti diplomati in Accademie Nazionali, in continua formazione e aggiornamento.

L’Open Day di presentazione dei corsi della Scuola di Teatro MaMiMò per adulti e Junior, evento aperto a tutti senza vincolo di iscrizione ma con registrazione obbligatoria all’ingresso per ottemperare alle disposizioni anti Covid, si terrà domenica 20 settembre dalle ore 17:30 presso il Cortile dell’Orologio, via Massenet 23 – Reggio Emilia. (In caso di pioggia l’evento verrà trasferito a SD Factory, via Brigata Reggio 24 – Reggio Emilia.)

Una riapertura e una ripartenza che quest’anno sarà ancora più ricca di significato per l’emozione e la volontà di tornare a fare lezione in presenza dopo la brusca interruzione avvenuta a febbraio scorso. Per proteggere allievi ed insegnanti e poter partecipare ad ogni lezione con serenità, MaMiMò ha infatti adottato tutte le misure di sanificazione e prevenzione previsti dalle normative vigenti: il numero massimo di corsisti per ogni classe è stato ridotto, il Centro Didattico di via Adua è stato modificato negli spazi per raddoppiare l’ampiezza delle sale prove e migliorarne l’areazione, ogni insegnante è stato formato sulle misure di igiene necessarie per il corretto svolgimento dei corsi solo per citare alcune delle misure in campo per poter accogliere le persone in totale sicurezza.

I corsi annuali per adulti, che partiranno sempre ad ottobre e si concluderanno a maggio, si divideranno in corso: Base, Avanzato, Professionalizzante ai quali si vanno ad aggiungere i corsi trimestrali affidati a maestri e professionisti dello spettacolo affermati a livello nazionale ed internazionale, come il corso di Drammaturgia condotto Emanuele Aldrovandi, il corso di Regia con Marco Maccieri e il corso di Voce e dizione con Valeria Perdonò.

Il teatro è un gioco affascinante e prezioso che può essere gustato fin dall’infanzia, all’interno di un ambiente protetto e stimolante come la nostra Scuola di Teatro Junior.

La scuola MaMiMò Junior ha come obiettivo quello di sviluppare la creatività, la fiducia e la collaborazione attraverso giochi ed esercizi sul movimento, sul ritmo e l’espressività, fino ad arrivare alla messa in scena di un testo teatrale. I corsi divisi per fasce di età 7-10 anni, 11-13 anni e 14-18 anni si terranno in orario pomeridiano da ottobre a maggio. Prosegue la collaborazione con il Comune di Scandiano, grazie al quale riprenderà il corso di teatro per ragazzi dai 10 ai 14 anni al Polo Made.

Ad arricchire e mettere in valore l’aspetto pedagogico della formazione teatrale sarà presente Marco Martinelli fondatore, insieme ad Ermanna Montanari, del Teatro delle Albe e della non scuola, esperienza nata a Ravenna negli anni Novanta e da allora divenuta una eccezionalità pedagogica in Italia e nel mondo.

Martinelli presenterà il documentario THE SKY OVER KIBERA che verrà proiettato alle ore 20.00, ingresso gratuito con obbligo di prenotazione. THE SKY OVER KIBERA è un film d’arte e racconta la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera, dove il regista ha lavorato con 150 bambini e adolescenti, reinventando il capolavoro dantesco in lingua inglese e swahili. Tra canti e recitazione, corse frenetiche e danze scatenate, i giovani protagonisti danno vita a un affresco ricco di commovente poesia, a ulteriore conferma dell’universalità del capolavoro dantesco.

L’artista Antonella De Nisco, insieme alla visual artist e fotografa Alessandra Calò, presenteranno, alle 19:30, invece il progetto POSTasguardi e inaugureranno due opere del progetto che verranno “intrecciate” nei giorni precedenti all’interno del Cortile dell’Orologio. Un’iniziativa che enfatizza e si inserisce all’interno delle attività rivolte all’ambiente del Centro Teatrale MaMiMò e in particolare al progetto “Felicità Sostenibile: il Festival prende O2” di EquipeO2 (MaMiMò, Spazio Gerra, Binario 49 e Phoresta Onlus) che si è svolto con il contributo del Comune di Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35, all’interno del progetto Shaping Fair Cities, Agenda2030 dell’ UnioneEuropea.

I POSTasguardi sono installazioni diffuse sul territorio, realizzate con materiali naturali propongono aperture/fori, spiragli che modificano lo spazio in piccole forme effimere, leggere architetture pensate come estensione affettiva, simbolica e sicuramente evocativa del nostro territorio.

I POSTasguardi vanno cercati tra gli alberi o negli angoli verdi della nostra città, sono segnali visibili/visitabili per frequentatori distratti e la loro presenza viene segnalata da un cartello giallo (per la comunità) e da una mappa-itinerario volutamente non dettagliata perché utile alla pratica dello sguardo, alla scoperta dei luoghi sotto casa nostra.

Fra gli interventi che animeranno l’evento ci sarà spazio anche per la musica del gruppo I BULGARI, band di Sassuolo che compone musica indie-pop odiatissima dai giovani, amatissima dai boomer.

Informazioni Scuola di Teatro MaMiMò: i corsi prevedono una prima lezione di prova gratuita per i corsi base e per i corsi junior. Per informazioni: 0522383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30, per mandare una e-mail scuola@mamimo.it, oppure chiamare il numero 3666145695 per i corsi Adulti o il 3398234092 per i Junior. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mamimo.it.