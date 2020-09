Questa mattina poco prima delle 10 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio in un ristorante di via Ponte alto a Campogalliano. Le fiamme, circoscritte in un locale a servizio della cucina, sono state rapidamente estinte dal personale dei Vigili del fuoco. Danni rilevanti specie per il fumo che ha invaso e annerito buona parte dei locali dell’attività.



