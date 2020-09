Il 20 settembre, dalle ore 15.30 presso il Parco Tegge di Felina, si terrà la prima edizione de ”La Corrida de Felina”. Uno show spassoso e divertente i cui protagonisti dilettanti allo sbaraglio, pronti a cimentarsi con musica, canto e ballo, sapranno senza dubbio stupire e allietare con un sorprendente cocktail di simpatia e talento quanti vorranno assistere come pubblico, che non dimentichiamo essere, come nella più classiche delle formule della corrida, anch’esso parte preponderante dello spettacolo.

Tutti i concorrenti saranno bonariamente giudicati dal pubblico pronto a esprimere il proprio giudizio a suon di pentole, coperchi, trombe, campanacci, fischietti ecc. , nonché elargire fervidi e intensi applausi.

Una giuria, a fine giornata, in considerazione del giudizio del pubblico, premierà i primi tre concorrenti, ad ognuno dei quali verrà riconosciuto un premio, mentre a tutti gli altri un ricordo della partecipazione.

La manifestazione sarà presentata da Fabio Gaccioli (noto regista e attore teatrale originario di un piccolo paese dell’Appennino Reggiano) supportato, come in ogni Corrida che si rispetti da una ironica super valletta.

Oltre ad assistere allo spettacolo sarà possibile pranzare presso il ristorante del Parco Tegge previa prenotazione alle ore 13.00. (tel 339-7739744 oppure 0522814964)

La Corrida de Felina prima edizione 2020 , è organizzata dall’associazione culturale “La Marmacola”, ormai presenza consolidata sul territorio per quanto concerne la promozione di eventi socio-culturali.

Non resta quindi che augurare un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un buon divertimento a tutti gli spettatori.

L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative anti-covid19 e in piena sicurezza!