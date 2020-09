Giovedì 10 settembre, alle ore 21, a Villa Pace di Fiorano: ‘Non è l’Ennesimo Music is my radar’. In occasione del ‘Moviement edition’ dell’EFF, ecco che torna il format curato da Radio Antenna Uno. Si parlerà di musica e cinema, e dell’importanza del suono nella costruzione narrativa di un film: Una relazione biunivoca analizzata da Alessandro Corbelli e Stefano Covili.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito ennesimofilmfestival.com