Le due scuole elementari di Maranello non chiuderanno in occasione del referendum. È infatti stata accettata la proposta dell’amministrazione comunale relativa allo spostamento dei quattro seggi che solitamente sono collocati presso la scuola primaria di primo grado ‘Rodari’ a Pozza. Di conseguenza i seggi 11, 12, 13 e 14 saranno allestiti all’interno del Centro Giovani di via Vignola 79, i cui locali sono stati ritenuti idonei dalla Sottocommissione elettorale circondariale, in seguito ai sopralluoghi effettuati dal Comune insieme ai Carabinieri.

Verrà dunque evitata la sospensione delle lezioni per i 362 alunni delle scuole elementari ‘Rodari’, finora utilizzate come seggi in occasione delle consultazioni elettorali. Senza questo spostamento gli studenti avrebbero dovuto invece rinunciare a tre giorni di scuola: sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre (venerdì pomeriggio, lunedì e martedì per chi frequenta il tempo pieno).

Lo scopo dell’amministrazione comunale – che nelle ultime settimane ha cercato sul territorio diverse sedi alternative per i seggi collocati finora nelle scuole – era proprio quello di evitare l’interruzione delle lezioni a pochi giorni dal ritorno tra i banchi, peraltro dopo la prolungata chiusura dovuta all’emergenza covid che già aveva impattato fin troppo sugli alunni. In occasione del referendum a Maranello verranno quindi sospese le lezioni nelle sole scuole medie e nella scuola materna di Gorzano, dove si continuerà a votare.

Anche a Gorzano l’amministrazione aveva proposto una possibile alternativa alla materna locale, ma la commissione non l’ha ritenuta idonea perché difficilmente sorvegliabile. Ad ogni modo, sempre con l’obiettivo di limitare lo stop alle lezioni, il Comune proseguirà in futuro nel valutare possibili sedi alternative ai seggi nelle scuole.

Riguardo alla consultazione del 20 e 21 settembre, come prescritto dalle normative vigenti, la cittadinanza verrà informata dello spostamento dei seggi 11, 12, 13 a 14 in modo capillare attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Semplicemente, chi avrebbe votato presso le scuole ‘Rodari’ di Pozza dovrà recarsi ora al Centro Giovani di via Vignola. Non sarà necessaria nessuna pratica ulteriore, né alcuna comunicazione o modifica alla propria tessera elettorale.