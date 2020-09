Nel secondo fine settimana del “Settembre formiginese”, quello dedicato alla cultura, si terranno diverse iniziative dedicate a bambini e ragazzi.

Alle 10.30 di sabato 12 settembre, nel parco del castello, si terrà la 31° edizione della consegna delle borse di studio agli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Fiori” di Formigine, da parte di SITI B&T Group. Nel 2013, le borse di studio sono state dedicate a Fosco Maraini, in memoria di chi ha sempre creduto che la scuola e l’apprendimento dovessero essere prioritari per i giovani e per l’intera società. Saranno presenti Claudio Forlani, Direttore Finanza e Amministrazione SITI B&T Group Spa e l’Amministratore delegato Fabio Tarozzi. Presenti anche il Sindaco Maria Costi, l’Assessore Simona Sarracino e il dirigente scolastico Giovanna Mallia.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, in piazza Italia si terranno laboratori didattici a cura di Coop Alleanza 3.0: “Storytelling game Odissea nello spazio. Viaggio ai confini del cibo”,

“Storie di cibo” e un laboratorio creativo plastic free “Trash art spaziale”. Contemporaneamente, il Club La Meridiana proporrà “tennis in piazza”, mentre al parco Bora (viale dello Sport) l’associazione Nenryukan Karate intratterrà i bambini con prove e giochi di karate.

Domenica 13, per tutto il giorno, torna il mercatino dei bambini a cura di Proform.