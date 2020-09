Da domani, giovedì 10 settembre, prenderanno il via lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale in via di Villanova, in un tratto di circa 400 metri tra stradello Morello e stradello Forghieri.

Durante i lavori, che salvo imprevisti saranno conclusi entro lunedì 14 settembre, vista la ridotta sezione stradale, sarà necessario sospendere la circolazione nel tratto, fatta eccezione per residenti e diretti alle attività. L’intervento consisterà nella fresatura dell’attuale pavimentazione e nella posa di un nuovo manto di usura.

I lavori su via di Villanova rientrano in un appalto quadro di circa 400 mila euro assegnato all’azienda Cavalier Giovetti srl di Modena per la manutenzione straordinaria di marciapiedi, portici, ciclabili, strade, giunti e ponti collocati su tutto il territorio comunale. I lavori consistono, tra l’altro, nella ricostruzione di marciapiedi su alcuni dei principali itinerari pubblici, nella riasfaltatura, nel rifacimento di caditoie, nella ricostruzione di cordoli e nell’abbattimento di barriere architettoniche.

Nell’ambito di questi interventi, sono stati già conclusi lavori in viale Caduti in Guerra, via Ricci e strada Munarola, mentre saranno presto interessate via Pelusia, via Gramsci, via Emilia est (tra via Palestrina e via Toscanini), strada Nazionale per Carpi sud, stradello degli Orsi e diverse altre vie del territorio con interventi puntuali.