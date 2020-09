Iren ha scelto di essere Main Partner di RIGENERA, una manifestazione importante e innovativa per il territorio. Dal 14 settembre al 18 ottobre saranno a disposizione di tutti, gratuitamente, convegni, conference e workshop con al centro l’architettura, la città e soprattutto la sostenibilità attraverso la rigenerazione dell’ambiente costruito. Una grande occasione per riflettere su temi che sono anche al centro della filosofia del Gruppo.

Iren, una delle più importanti multiutility italiane nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali, opera da anni attraverso la società Iren Smart Solutions anche nel campo dell’efficienza energetica e della riqualificazione degli edifici privati e pubblici.

“Iren Smart Solutions, – spiega Stefano Zuelli, Amministratore delegato della società – si rispecchia appieno nei valori promossi dal festival RIGENERA: nuove soluzioni per città e territori che abbiano l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone ed abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di collaborare con l’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia nel supportare l’iniziativa. La riqualificazione degli edifici, in particolar modo sotto l’aspetto energetico, è una delle nuove linee di sviluppo su cui abbiamo puntato ormai da alcuni anni e riteniamo che possa dare un contributo importante alla trasformazione delle nostre città in spazi più sostenibili, innovativi e di conseguenza attrattivi per lo sviluppo del tessuto sociale e culturale”.

Iren invita tutti all’appuntamento “Sotto una nuova Luce” che si terrà sabato 10 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso il Centro Malaguzzi a Reggio Emilia. Una riflessione nata dall’esperienza sul campo dell’azienda sull’uso artistico della luce, sulle smart cities e sulla riqualificazione di interi quartieri cittadini, anche grazie all’utilizzo di nuovi strumenti come il Superbonus.