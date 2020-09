Due fratelli di 20 e 22 anni abitanti in città dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un minorenne reggiano. I fatti risalgono alla sera di lunedì scorso, quando il minore che stava passeggiando in sella alla sua bicicletta in via Compagnoni, è stato avvicinato dai due giovani, per altro da lui stesso conosciuti, che senza un apparente motivo, prima lo hanno schiaffeggiato e poi gli hanno sottratto l’IPhon 11 che custodiva nella tasca dei pantaloni.

Dato l’allarme ai Carabinieri, sul posto sono giunte due autoradio della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia che, dopo aver ricostruito i fatti, hanno individuato i due fratelli nella loro abitazione. Accompagnati in caserma, dopo che la vittima insieme al padre ha formalizzato la denuncia, i Carabinieri reggiani hanno proceduto a segnalare gli autori della rapina alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.