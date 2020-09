È iniziata in questi giorni al Montecatone Rehabilitation Institute una nuova campagna di screening di prevenzione al contagio e alla diffusione del Covid-19 tramite test molecolare (tampone) che segue le quattro effettuate nei mesi scorsi.

E in queste ore, con una comunicazione inoltrata dal servizio di Medicina preventiva e protezione, è parimenti iniziata l’attività informativa finalizzata alla raccolta delle adesioni per la vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 che sarà anticipata a ottobre a causa della contingenza epidemica. Sul tema è intervenuto il Direttore generale, Mario Tubertini che ha auspicato la più alta adesione possibile: «Come richiamato dal Ministero della Salute – ha detto – nella prossima stagione influenzale non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, di qui l’importanza di vaccinarsi, in particolare nei soggetti ad alto rischio, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza. Vaccinandosi si riducono inoltre le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto soccorso».

Una raccomandazione cui si è affiancata quella dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Montecatone R.I. che hanno invitato tutti i dipendenti ad aderire.