La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, un cittadino italiano di 58 anni.

L’uomo, ricercato dal 2019 per l’espiazione di una condanna a tre mesi di reclusione per una serie di reati commessi ai danni dell’ex fidanzata di nazionalità polacca, è stato rintracciato in una struttura ricettizia dove si trovava con l’attuale compagna.

Completate le formalità di rito, il 58enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena.