Ultimo appuntamento con “Scintille d’estate. La musica e le storie accendono Cavriago”, la rassegna organizzata dal Multiplo, il centro culturale del Comune di Cavriago, che porta la musica, le storie e il teatro in giro per il paese.

Giovedì 10 settembre un doppio appuntamento per bambini, genitori e nonni di Cavriago per cantare assieme a Morena Appodia e La Fabbrica della musica le canzoni più amate dai piccoli. Alle 17.00 la prima prima tappa nel parco del Pala AEB; a seguire, alle 18.00, il palco itinerante si sposterà nel parco del Multiplo per chiudere in bellezza il ciclo di incontri di Scintille d’estate.

“Scintille d’estate” nasce da una semplice e ingegnosa soluzione: poiché le persone non possono raggrupparsi in grandi eventi, ecco una pedana viaggiante che porta musica e storie per il paese e raggiunge luoghi insoliti e il più ampio numero di persone, con una formula immediata e sicura. Il pubblico può affacciarsi al balcone, assistere alle varie proposte dal cortile di casa oppure scendere in strada per godersi 20 minuti di spettacolo assieme ai vicini di casa.

Un progetto nato per sostenere i professionisti della cultura del territorio, per favorire la ripartenza e rinsaldare la comunità cavriaghese.

Sempre al Multiplo, giovedì 10 settembre, il gruppo di lettura Pagina 21 si ritrova per il consueto incontro mensile. Si può scegliere fra due orari, in cui si parlerà di due libri diversi scelti dai lettori: alle 18.00 si parlerà di “Le cose che non ho detto, di Azir Nafisi; alle 20.30, il libro protagonista sarà Eureka Street di Robert McLiam Wilson. Iscrizione obbligatoria.

