Sabato 12 settembre il servizio di Distribuzione diretta dei farmaci dell’Azienda USL di Modena, presente in ospedale a Sassuolo, resterà chiuso per consentire l’inventario. Le urgenze, dalle ore 9 alle 13, verranno comunque garantite presso tutti gli altri punti di Distribuzione Diretta aperti in provincia, i più vicini a Sassuolo sono quelli dell’Ospedale di Vignola o di Baggiovara.



