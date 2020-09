Dopo un periodo di sospensione (a causa dell’emergenza sanitaria) torna il festival della Lettura per Ragazzi Passa la Parola che si appresta a chiudere l’edizione 2019/2020 con gli ultimi eventi in recupero: giovedì 10 settembre alle ore 20.30 presso il presso il Parco T. Nuvolari di Savignano sul Panaro, è in programma la conferenza dello scrittore e psicoterapeuta Alberto Pellai dal titolo “Mentre la tempesta colpiva forte: quello che noi genitori abbiamo imparato in tempo di emergenza”. Presenta la giornalista Monica Tappa.

In occasione della conferenza lo psicologo dell’età evolutiva presenterà il suo ultimo libro “Mentre la tempesta colpiva forte” (De Agostini editore): una bussola per trasformare la crisi in opportunità di crescita, un testo chiaro, prezioso e necessario con consigli e indicazioni per scoprire un nuovo modo di essere famiglia, per guidarci in “quello che dobbiamo tenere con noi anche in tempo di quiete, dopo l’emergenza Covid-19”.

La conferenza rientra nella rassegna “Crescere lettori” del Festival Passa la Parola, che prevede incontri di formazione e approfondimento della letteratura per ragazzi e di educazione alla lettura, a cura di esperti, scrittori, illustratori, poeti, editori per condividere il potere delle storie, la necessità di coltivare lettori. Con il contributo del Comune di Savignano sul Panaro.

In collaborazione con il Comitato Genitori Scuole Graziosi.

La conferenza di Alberto Pellai è aperta a tutti e rivolta in particolare ad adulti, genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari e appassionati di letteratura per ragazzi. In caso di maltempo si terrà nel Salone del Centro Sportivo Nuvolari (in tal caso è necessaria la prenotazione dalle ore 16 del giorno stesso al numero 334 6050717). Tutti i docenti che intendono partecipare alla conferenza possono iscriversi sul portale “MyMemo” ed avere il riconoscimento del relativo credito formativo.

La nona edizione del Festival è promossa da Libreria Castello di Carta e CSI Modena realizzata con il contributo dei comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola. In collaborazione con: Biblioteche di Modena, Memo, Biblioteca Comunale Lea Garofalo, Biblioteca di Castelvetro, Biblioteca Auris.

***

Alberto PELLAI medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto, Girl R-evolution e, a quattro mani con Barbara Tamborini, L’età dello tsunami.