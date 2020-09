Per Maserati è il momento della proiezione verso il futuro con nuove vetture, innovazioni e progetti rivoluzionari. Mancano ormai poche ore all’evento “MMXX: Time to be Audacious” che accenderà le luci del palcoscenico mondiale della mobilità per Maserati.

Mercoledì 9 settembre 2020, sarà possibile seguire la diretta streaming dall’Autodromo di Modena, sul sito internet del Marchio (houseof.maserati.com) in cinque diverse lingue: inglese, italiano, spagnolo, coreano e giapponese.

Il collegamento avrà inizio alle ore 20:35 CEST del 9 settembre.

Verrà inaugurata la nuova Era del Marchio e verrà svelata in anteprima mondiale la super sportiva Maserati MC20, la prima vettura di questo capitolo della storia del Brand.

La super sportiva, 100% sviluppata e ingegnerizzata da Maserati, sarà prodotta presso lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, recentemente rinnovato con il nuovo impianto di produzione, l’inedita linea di verniciatura e l’innovativo Engine Lab. Con Maserati MC20, la Casa tornerà nel mondo delle corse.