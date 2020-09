Giovedì 10 settembre, alle ore 21, a Soliera, sul palco all’aperto allestito in piazza Lusvardi va in scena lo spettacolo “Sonata per tubi” del duo Nando e Maila.

Sospeso tra musica dal vivo e clownerie, “Sonata per tubi” ricerca le possibilità̀ musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo”, asseriscono i due artisti, “emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

Ingresso gratuito ma il numero di posti disponibili per la presentazione è limitato e, per evitare assembramenti, è richiesta la prenotazione. Nel luogo dell’evento è richiesto il rispetto di norme igieniche e di distanziamento sociale previste dai protocolli nazionali e regionali per la prevenzione del contagio da Covid-19.