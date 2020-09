Questo pomeriggio, un albanese, artigiano individuale di 43 anni, mentre camminava sul tetto di un edificio parzialmente in ristrutturazione, intento nella rifinitura di una copertura, per cause in corso d’accertamento è caduto al suolo, da un’altezza di circa 4 metri, perdendo i sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, per mezzo del quale l’uomo è stato trasporto all’Ospedale di Bologna in codice 2. Sul posto per accertamenti i Carabinieri di Nonantola e la Medicina del lavoro di Modena.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013