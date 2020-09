L’estate 2020 a Vezzano sul Crostolo è stata una stagione ricca di eventi nonostante le restrizioni e la necessaria attenzione determinate dalla pandemia in corso.

Oltre 20 appuntamenti tra burattini, concerti, teatro, cinema, osservazione astronomica, presentazione di libri per un totale di oltre 1200 partecipanti.

“L’Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso proporre alla propria comunità un cartellone di iniziative culturali e di intrattenimento in un’annata del tutto anomala e per lo più ‘faticosa’, in cui le Associazioni del territorio non hanno potuto comprensibilmente organizzare le quattro principali grandi sagre che allietavano le estati vezzanesi – ha dichiarato il Vicesindaco Paolo Francia. – Molte Associazioni hanno comunque collaborato attivamente all’organizzazione di EstaVezz in molteplici modi, consapevoli dell’importanza di creare insieme occasioni di socializzazione ed incontro per le persone, appuntamenti tutti gestiti secondo le disposizioni in essere per la prevenzione del contagio da Covid”.

Il programma di EstaVezz termina questa settimana con tre appuntamenti:

– mercoledì 9 settembre ore 21.00 il film “Jojo Rabbit” nel parco della Biblioteca;

– sabato 12 settembre alle ore 21.00 “Margot & The Family Affair in concerto” in Piazza della Vittoria;

– domenica 13 settembre alle ore 18.30 – nell’area della chiesa vecchia di Montalto – “Sulle tracce di Paride Allegri”, narrazione liberamente tratta dal libro autobiografico “Il viaggio di un resistente” a cura di Giovanna Boiardi, testi e lettura a cura di Loredana Averci, musiche a cura di Paola Garavaldi eseguite dal Coro Mundura di Montalto.

Prosegue il Vicesindaco: “Un ringraziamento a tutti gli artisti per la loro professionalità, per le ottime proposte offerte al pubblico e per le piacevoli serate che hanno contribuito a creare, a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione degli eventi in sicurezza ed infine a tutte le persone che hanno voluto condividere con noi anche solo una serata di EstaVezz 2020”.