Il Comune informa che l’Ufficio elettorale – trasferito temporaneamente nell’ex-foro boario (via don Minzoni, 1/AA) – per chi deve ritirare la prima tessera o rinnovare la precedente, sarà aperto anche nel pomeriggio di giovedì 10, dalle 14:45 alle 17:45. Questo in aggiunta all’orario mattutino, che prevede l’apertura dalle 8:30 alle 12:30, ogni giorno tranne la domenica, sempre con accesso libero (senza prenotazione) e obbligo di indossare la mascherina.

Altre aperture pomeridiane sono previste da giovedì 17 in poi.

Il momentaneo trasloco nella sede che già ospitò AIMAG si è reso necessario perché negli uffici di via Manicardi non era possibile garantire il rispetto delle norme di prevenzione del rischio epidemiologico per il personale e l’utenza: la provvisoria collocazione consente invece di rispettare il distanziamento anti-Covid.