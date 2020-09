Questa mattina poco prima delle 4:00 i vigili del fuoco sono stati chiamati in via del Pilastro, in città, per un incendio che ha bruciato un furgone. La squadra intervenuta insieme ad un’autobotte in appoggio ha spento il rogo evitato che il fuoco si propagasse. Erano presenti anche i Carabinieri del Radiomobile di Bologna e il 118 in via precauzionale. Non si registrano feriti. Per il momento non si conoscono le cause delle fiamme.



