Cena in piazza e concerto dei “Ma noi No” nella serata “Castelnovo al chiaro di luna” che si terrà sabato 19 settembre.

L’iniziativa prevede l’inizio alle ore 18 con la preparazione di gnocco fritto e patatine da asporto. Alle 20 l’inizio della cena in piazza Prampolini, con accesso a piedi da via Gramsci. Il menù prevede tortelli verdi, prosciutto e melone, acqua e dolce al prezzo di 20 euro. In alternativa hamburger con patatine, acqua e dolce a 10 euro. Il vino e le bibite sono escluse.

Alle 21.30, all’interno del Parco Rocca, inizierà il concerto della Cover Band ufficiale dei Nomadi.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione entro il 15 settembre, visto che i posti a sedere e quelli al concerto saranno limitati. Saranno alcuni negozi castelnovesi a raccogliere le prenotazioni: Alto Frutto, Lorella intimo, Ruspaggiari & Donelli e Zeta Sport. La cena dovrà essere pagata al momento della prenotazione e chi vi parteciperà avrà la prelazione per avere posto all’esibizione musicale.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla realizzazione di progetti sociali sul territorio del comune.

La serata è stata organizzata dal Comune di Castelnovo di Sotto con la preziosa collaborazione di Bottghe della Rocca, Associazione Al Castlein, Castelsport, Amici del Club 69 e Auser Telefono Amico