Torna Resilienze Festival, un progetto a cura di Kilowatt che quest’anno cambia

passo e si dilata per un’edizione che arriverà fino a maggio 2021. Un Festival che

assume il respiro della terra e segue il ritmo delle stagioni, attraverso uno

sviluppo che vedrà alternarsi momenti live e momenti di fruizione e aggregazione

online.

Il tema centrale di questa edizione espansa saranno i Legami Invisibili: le tantissime

connessioni che non si vedono, quei fili invisibili che ci uniscono al nostro

ecosistema e determinano a tutti i livelli i delicati equilibri tra gli esseri viventi.

Equilibri che, come abbiamo visto, sono così facili da rompere, con conseguenze

disastrose e un grande bisogno di cura, attenzione, innovazione e coraggio.

Vogliamo proporre una visione positiva del mondo ponendo al centro le relazioni,

dai grandi ecosistemi fino all’infinitesimale; volgere lo sguardo a ciò che non si

manifesta, per scendere in profondità e riappropriarci di un orizzonte di senso.

I TRE ATTI

Atto 1 – La semina

10-13 SETTEMBRE 2020

L’edizione di settembre vedrà un programma articolato in diversi format in cui

proveremo a tirare i primi fili invisibili insieme a tutta la comunità di amici, ospiti,

partner, sponsor che ci hanno seguito in questi anni. Un’edizione che si muove su un

doppio binario: da un lato il festival live con i suoi talk, incontri, proiezioni,

performance e installazioni artistiche, dall’altro una dimensione on-line con dirette

streaming e pillole video.

Atto 2 – Coltivare con Cura

NOVEMBRE 2020 – APRILE 2021

Da novembre 2020 ad aprile 2021 i semi piantati a settembre verranno annaffiati

attraverso appuntamenti ricorrenti e grazie alla messa on-line di una nuova

piattaforma web che sarà il connettore di tutte le esperienze che gravitano intorno al

festival, nonché lo spazio che ospiterà tutti i contenuti prodotti in occasione di

Resilienze.

L’obiettivo è quello di creare una nuova forma di ingaggio verso il pubblico tramite

approfondimenti, webinar, talk e momenti ludici sulle tematiche del festival.

Atto 3 – Il Raccolto

MAGGIO 2021

Con l’arrivo dell’estate, a inizio maggio 2021, torneremo invece all’aria aperta per la

quinta edizione del festival che rappresenterà il momento del raccolto. Questa è la

fase più importante del ciclo produttivo, quella che permetterà al festival di ampliare i

suoi orizzonti puntando a una dimensione internazionale, consapevoli che le tematiche

che stiamo affrontando dipendono in buona parte dagli scenari futuri che ci

coinvolgeranno tutti.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Per permettere a un pubblico più ampio di partecipare al festival, tutti gli eventi

saranno disponibili anche online, in forma di diretta streaming. Vogliamo cogliere

questa occasione per creare una comunità sia fisica che virtuale e dare la sensazione,

anche a chi è distante, di essere in prima fila, con noi.

Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, grazie alla partnership con Silent

System, per alcuni eventi sarà possibile utilizzare un sistema di ascolto in cuffia

wireless con un audio spazializzato, progettato per creare nuove esperienze di visione

mantenendo alta la qualità dell’ascolto.

I FORMAT

Anche per questa edizione sono quattro i format che caratterizzano la manifestazione:

● Percezioni: l’arte si interroga sui grandi cambiamenti attraverso la musica e le

nuove tecnologie, tra realtà virtuale e realtà aumentata.

● Sguardi: il cinema e la fotografia raccontano storie che ci mettono di fronte ai

grandi cambiamenti della nostra epoca.

● Sperimentazioni: esplorazioni sensoriali per stimolare nuove forme

d’interazione, tra laboratori, workshop ed elaborazioni a cura di studiosi e

creativi.

● Narrazioni: dialogo, scambio, discussioni, ascolto. Potere alla forza del confronto

per una serie di incontri, talk tematici, presentazioni di libri e fumetti.

