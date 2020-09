In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nelle Scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, il sindaco Luca Vecchi, il presidente dell’Istituzione Nidi e Scuole dell’infanzia Cristian Fabbi e il direttore della stessa Istituzione Nando Rinaldi hanno fatto visita alla scuola ‘Allende’ di via Gattalupa.

Quest’anno l’attività didattica si associa con ulteriore rigore alle misure di prevenzione sanitaria. Come è possibile notare nelle fotografie allegate, nelle scuole dell’infanzia comunali si prediligono per questo anno gli spazi aperti e verdi, l’esplorazione della natura, le attività ed i giochi negli spazi esterni, opportunamente arricchiti con ombrelloni, gazebo e sedute, tavoli e tappetini per trascorrervi più tempo possibile. La capacità dei bambini di elaborare “100 linguaggi” è così ulteriormente stimolata dalle esperienze all’aperto, mentre i materiali a disposizione dei piccoli sono arricchiti con gli elementi esterni; i materiali tradizionali, a loro volta disponibili, sono opportunamente sanificati.

I bambini possono giocare e relazionarsi con tutti i compagni di sezione, ma non entrare in contatto con i bambini delle altre sezioni, in modo da costruire dei gruppi stabili.