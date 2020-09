Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sassuolo sono intervenuti in un sinistro stradale in località Prignano sulla Secchia, dove il conducente di un’autovettura Fiat nell’affrontare una curva aveva perso il controllo, ribaltandosi e finendo sul marciapiede e contro alcune autovetture. Il conducente, in stato di forte ebbrezza, all’arrivo dei militari non ha esitato ad inveire contro di loro, minacciandoli di morte e minacciando di morte i proprietari delle autovetture da lui danneggiate.

Nel corso delle operazioni ha opposto resistenza agli operanti, scagliandosi contro di loro, creando pericolo e intralcio alla circolazione stradale, anche sdraiandosi al centro della carreggiata. Ha poi assunto un atteggiamento violento nei confronti dei militari, strattonandoli e provocandogli delle abrasioni, tanto che per contenerlo si è reso necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione. Durante il trasporto in caserma l’uomo ha colpito con calci e pugni le portiere del veicolo militare danneggiando le parti interne, il vetro deflettore e lo sportello. L’uomo è poi risultato sotto l’influenza dell’alcol con un tasso di oltre 1,30 g litro. Ai militari non è restato altro che arrestarlo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida sotto l’influenza dell’alcol.