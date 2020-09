Ha preso il via oggi, lunedì 7 settembre, l’attività della postazione Drive-Through di Mirandola: sono stati 86 i tamponi effettuati nella prima mattinata di lavoro nell’area ex MAP, individuata grazie alla collaborazione del Comune di Mirandola. Al punto Drive hanno accesso soltanto i cittadini che, rientrando nelle categorie che necessitano dell’esame (rientri dall’estero, doppio tampone per accertare la guarigione, ecc), hanno ricevuto la convocazione da parte dell’Azienda USL di Modena. Si ricorda che non è possibile accedere senza appuntamento.

La postazione di Mirandola, che si aggiunge a quelle di Modena, Pavullo, Vignola, Castelfranco Emilia e Carpi (le cui operazioni sono partite sabato scorso), può eseguire fino a 900 tamponi a settimana, distribuiti in tre ore di attività (dalle 9 alle 12) dal lunedì al sabato.