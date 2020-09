All’Oratorio di San Filippo Neri della Fondazione del Monte, nell’ambito della programmazione LabOratorio curata da Mismaonda, mercoledì 9 settembre torneranno ad essere protagoniste le donne. Sul palco le attrici Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti inaugureranno il ciclo tematico ‘Prima della prima’ proponendo in anteprima ‘Il marito invisibile’, un nuovo testo di Edoardo Erba.

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha… non proprio un difetto, piuttosto una particolarità: è invisibile.

Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibile.

Il marito invisibile è quindi un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione.

Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti – grandi amiche anche nella vita reale – ci accompagnano con la loro personalissima comicità e bravura in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale.

L’Oratorio ha una capienza di 130 posti (230 quelli abituali): le panche e le sedute saranno separate in modo da consentire la distanza di un metro abbondante.

Al pubblico sarà chiesto di indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso. Sarà anche misurata la temperatura.

L’ingresso è gratuito e sarà consentito solo su prenotazione: E-mail: oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu – Mob – SMS – whatsapp: 3497619232