Parte da mercoledì 9 settembre, alle ore 15, presso la struttura di Casa Corsini a Spezzano di Fiorano, l’iniziativa “Lock-house: usciamo da queste mura”. Si tratta di un ciclo di 6 incontri rivolti a persone con fragilità psicologiche, che si svolgeranno tutti i mercoledì, affrontando il tema “abitare” durante il lock-down, anche attraverso dei laboratori pratici. L’iniziativa si inserisce nel contesto del Màt 2020 – Settimana di salute mentale, della città di Modena. L’ingresso è gratuito.

L’obiettivo è quello di creare un momento creativo e di aggregazione in cui poter esprimere la personale esperienza di “abitare” durante il lock-down, causato dal Covid-19. Grazie all’aiuto dei tecnici e dei macchinari del FabLab, verranno costruite vere e proprie “miniature” di spazi abitativi con materiali di recupero e riciclo.

Il ciclo di incontri nasce dalla collaborazione dell’associazione Lumen, del Social Point di

Modena, InControMano di Maranello e del Centro di Salute Mentale del distretto.

Gli appuntamenti culmineranno in una mostra che si terrà al Castello di Formigine mercoledì 21 ottobre. Durante la giornata verranno esposte le opere e saranno coinvolti i partecipanti per presentare e descrivere il significato delle proprie creazioni. L’esposizione sarà aperta alla cittadinanza e fruibile secondo le normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento.

Per maggiori informazioni: info@socialpointmodena.it