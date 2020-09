Riprendono a metà settembre gli incontri per adulti della rassegna “Conoscere” in

Biblioteca.

Si inizia con il recupero di due appuntamenti previsti a febbraio e cancellati causa Covid:

il 14 e il 21 settembre, alle 21, Andrea Violi, esperto di musica e cinema, guiderà il

pubblico all’ascolto e approfondimento del genere musicale del Rock’n’roll, dal momento di

massima espansione negli anni ’60 al di fuori degli Stati Uniti fino agli anni 1963-1965,

con il passaggio ai gruppi del beat come i Beatles, i Rolling Stones, gli Animals, i Kinks.

Il nuovo tema dell’autunno 2020 sarà invece quello dello sport, in particolare dei Giochi

Olimpici, che faranno da sfondo ad un’analisi della storia del ‘900.

OLIMPIA – IL NOVECENTO RACCONTATO ATTRAVERSO I GIOCHI OLIMPICI, con Andrea

Violi e Francesco Feltri, è il titolo del percorso distribuito su tre serate, 5, 12 e 19 ottobre

alle ore 21,00, per raccontare come l’evento sportivo più importante sia sempre stato

influenzato dagli avvenimenti storici contemporanei, facendo di certi atleti e di certi

momenti i simboli di un’epoca, di un conflitto o di una speranza.

Il racconto storico sarà accompagnato dalle immagini del cinema in un appassionante

percorso che vedrà sfilare davanti agli occhi dei partecipanti i grandi protagonisti dello

sport di ogni tempo e nazione e i fatti storici più importanti che hanno fatto da sfondo.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e su prenotazione e si svolgeranno nel rispetto

delle disposizioni in vigore per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19

Prenotazioni@comune.rubiera.re.it info 0522622257