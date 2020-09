Tre laboratori per accompagnare i bambini all’inizio della scuola. Li organizza il Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche, in collaborazione con la Cooperativa Research, ad Albinea e Vezzano sul Crostolo.

Le iniziative itineranti, tutte con inizio alle 16, sono pensate proprio per scaldare i motori prima del suono della campanella e accompagnare i bambini a riappropriarsi della quotidianità, in un anno per loro tanto incerto.

Si partirà mercoledì 9 settembre, al Circolo Bellarosa di via Nobili 11, con “Salutiamo l’estate creando con le mani” (dedicato a bambini tra i 3 e i 7 anni). Seguirà un incontro di giovedì 10 settembre all’Ecoparco di Vezzano. La conclusione sarà venerdì 11 settembre con “Immaginarsi la prima elementare” che andrà in scena nella sede del Ceas di Borzano (via Chierici 2).

Tutti gli incontri sono su prenotazione e i posti sono limitati. Le attività si svolgono all’aperto e, in caso di pioggia, si verificherà la fattibilità dell’iniziativa. I bambini devono essere accompagnati dagli adulti per tutta l’attività.

Questo il link per iscriversi: https://forms.gle/ajPzLmSGEZf74wiw6