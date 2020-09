Pierre Gasly su Alpha Tauri vince il Gran Premio d’Italia 2020 di Formula 1, davanti a Carlos Sainz e Lance Stroll. Buona quarta posizione per Lando Norris, che ha avuto la meglio sulla Mercedes di Valtteri Bottas e la Renault di Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton ha chiuso solamente al settimo posto. È stato penalizzato con 10 secondi di stop & go per essere rientrato a fare il cambio gomme con pit-lane ancora chiusa al termine del ventesimo giro. Disastro per le Ferrari con Sebastian Vettel ritirato e Charles Leclerc a muro a metà gara.



