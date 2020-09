Ancora controlli stradali notturni dei carabinieri per prevenire condotte di guida pericolose per la sicurezza stradale. Nella decorsa nottata, i carabinieri di San Martino in Spino, verso le 2.30 hanno controllato una autovettura Peugeot condotta da un trentenne risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolico di quasi 1 g litro La patente gli è stata ritirata e l’uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza.

La stessa notte, alle 3:10, i carabinieri della stazione di Mirandola, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso il conducente di un’autovettura con un tasso alcolico di oltre 1,30 g litro. Anche per quest’ultimo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente di guida.