Questa mattina verso le 4 in via Emilia Est tra Modena e Castelfranco, nel tratto tra gli incroci con le via Mavora e via Claudia un’auto uscita di strada. Nel sinistro il conducente è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Sul posto anche il personale del 118.



