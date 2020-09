Lunedì 7 settembre dalle ore 9 alle ore 19 è prevista l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile, con divieto di sosta con rimozione forzata in via XX Settembre, via Don Mazzolari e via Don Monari per lavori di asfaltatura stradale.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013