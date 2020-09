Da lunedì 7 a lunedì 21 settembre sarà attivo in piazza Casotti 1/C, uno sportello di rilascio tessere elettorali, per tutti coloro che non ne sono in possesso o che hanno esaurito gli spazi disponibili.

L’ufficio sarà aperto nei seguenti orari: da lunedì a sabato: dalle ore 8.30 alle ore 12, martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre, dalle ore 8 alle ore 18; domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15.

Per il ritiro della nuova tessera è necessario presentarsi muniti di documento di identità.

Lo sportello può rilasciare le tessere ai diretti interessati, ai familiari conviventi oppure a persone appositamente delegate dall’interessato con apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale.