La Provincia di Reggio Emilia informa che domenica 6 settembre – dalle 8.30 alle 18.30 – viale Trattati di Roma (la Sp3 che dai ponti di Calatrava prosegue con le tangenziali di Bagnolo e Novellara) sarà percorribile a senso unico nell’ultimo tratto prima della rotatoria con via Europa alle porte di Bagnolo. La circolazione sarà consentita solo per chi proviene da Reggio ed è diretto a Bagnolo: in direzione opposta, dunque dalla Bassa verso la città, alla rotatoria con via Europa il traffico verrà deviato su via Fratelli Gibertoni e via Gramsci.

I provvedimenti sono stati adottati, su richiesta del Comune di Reggio Emilia, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di efficientamento energetico dell’ illuminazione pubblica da parte della City Green Light. Qualora, nella giornata di domenica, il cantiere non dovesse essere ultimato, saranno prorogati a lunedì 7 settembre, sempre a partire dalle 8.30.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.