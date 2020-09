Hanno cenato e poi si sono allontanati senza pagare il conto di 300 euro; sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri della locale Stazione. È successo domenica scorsa in un ristorante di Guastalla. In sette, dopo aver mangiato e bevuto, hanno deciso di non pagare: invece di saldare il conto hanno approfittato della distrazione del ristoratore e dei camerieri per dileguarsi.

Il proprietario del locale ha denunciato subito l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato l’indagine. Attraverso l’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, i militari di Guastalla sono riusciti ad identificare i sette giovani, tutti poco più che 20enni e residenti tra Reggio Emilia e Cavriago, per i quali è quindi scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso.