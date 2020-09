Dopo le pressioni della Regione nei confronti dei vertici della multinazionale Lovol e la richiesta di portare il dossier della vertenza della azienda modenese Arbos Goldoni al tavolo del Ministero dello Sviluppo economico, i manager cinesi hanno accettato il confronto con viale Aldo Moro.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, – ricevuta la disponibilità da parte del presidente Wang Guimin, azionista di Lovol – ha convocato quindi un incontro urgente in videoconferenza per l’aggiornamento della situazione relativa all’azienda modenese che produce macchine agricole per venerdì 4 settembre, alle ore 14.30, al quale interverrà anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.