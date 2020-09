Sabato 5 settembre, dalle ore 18.00, appuntamento in piazza a S.Ilario: prima il tradizionale incontro con i neo 18enni di S.Ilario e Calerno, poi cena e musica con i ragazzi di Parrock Cafè e Bar Anspi. Su prenotazione.

Ormai è una tradizione: in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno il sindaco consegna una copia della Costituzione Italiana ai ragazzi che nell’anno in corso compiono 18 anni. Un “traguardo”, non solo simbolico, che annuncia l’entrata definitiva nell’ambito di una cittadinanza piena, attiva, consapevole.

Quest’anno l’emergenza COVID ha consigliato il rinvio dell’iniziativa che finalmente si terrà sabato 5 settembre nel pedonale tra le due piazze alle ore 18.00 nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza. (Ingresso su prenotazione: 0522 902861 – cultura@comune.santilariodenza.re.it; in caso di maltempo sarà utilizzato il Piccolo Teatro).

Sono 118 i ragazzi di S.Ilario e di Calerno invitati all’evento. L’emergenza ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. Ha causato preoccupazione, dolore, sofferenza. Ancora ci impone di seguire misure di prudenza e prevenzione a garanzia della salute di tutti. E ci invita a costruire e a immaginare insieme il nostro futuro. Proprio a partire da giovani: dalle loro idee, dalle loro energie, dai loro dubbi e dai loro entusiasmi.

Il testo della Costituzione – con i suoi principi, i suoi diritti, i suoi doveri – ci aiuta e ci guida a immaginare questo avvenire. E, soprattutto, ci invita al dialogo e al confronto: elementi fondamentali del nostro essere cittadine/i.

Nel corso dell’incontro del 5 settembre alcuni giovani della Scuola di Musica M. Pagliarini e dei laboratori di Teatro L’Attesa si esibiranno in piccole performance creative.

A seguire, dalle ore 20.00, i ragazzi di Parrock Cafè – il bar ANSPI – animeranno la piazza con una cena in compagnia e il concerto delle Tigri di Ester. Una serata da passare insieme nel cuore del paese.

L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi “#Insieme. La cultura si (ri)prende l’estate” a S.Ilario e Calerno.

Info: 0522 902811- www.comune.santilariodenza.re.it