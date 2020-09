Sono usciti di casa sebbene di rientro rispettivamente dal Marocco e dalla Romania dovevano osservare i 14 giorni di isolamento domiciliare contemplati dalle norme. Per questo motivo una una 28enne che era rientrata dal Marocco e un 26enne che era rientrato dalla Romania, entrambi abitanti a Castellarano, sono stato sanzionati con un verbale da 400 euro l’uno dai carabinieri della stazioni di Castellarano.

L’illecita condotta accertata dai carabinieri della stazione di Castellarano, impegnati nei controlli con il fine di assicurare il rispetto della condotte imposte per l’emergenza sanitaria Covid 19, ha visto quindi i due essere stati sanzionati. I fatti in questione sono stati accertati a Castellarano, dove i carabinieri nel corso dei controlli hanno accertato l’assenza da casa dei due, abitanti in diverse case. La donna il risultato è già uscita per andare a trovare la sorella mentre l’uomo è risultato essere uscito da casa in giro per il paese. Una volta entrati due sono stati convocati in caserma e sanzionati con una multa da €400 l’una. Nell’odierno caso si tratta delle prime sanzioni nel reggiano on cui i carabinieri hanno accettato violazioni di isolamento domiciliare.