Dal 9 settembre sono aperte le iscrizioni per partecipare alla dodicesima edizione del Festival Francescano “Economia Gentile”. Le iscrizioni avvengono online sul sito www.festivalfrancescano.it.

Una parte della manifestazione si svolgerà nelle giornate del 25, 26 e 27 settembre in piazza Maggiore a Bologna, con posti a sedere per i quali è necessaria la prenotazione. Tra gli ospiti: la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica Anna Fasano, il fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini, il Presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci, il sociologo Mauro Magatti, il teologi Luigi Maria Epicoco e Paolo Benanti, l’economista Stefano Zamagni. Queste lezioni saranno trasmesse in diretta streaming e potranno essere “recuperate” anche successivamente sul sito Internet o sui canali social del Festival.

Anche molte altre iniziative saranno disponibili in diretta sui canali ufficiali del Festival. Sono gli incontri di spiritualità (come le Lodi e i Vespri dal 25 al 27 settembre), le fast conference (alle 13.45 nelle tre giornate), interviste (tra gli altri, a Giovanni Allevi), incontri con l’autore (Vandana Shiva, Gaël Giraud) e conferenze (tra gli ospiti: Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace 2007 per le ricerche condotte sul cambiamento climatico).

“Il Festival Francescano, quest’anno più che mai, ha bisogno di una comunità che, anche se a distanza e virtuale, offra il proprio sostegno”, afferma fra Giampaolo Cavalli, che presiede l’evento.

Chi sottoscrive la tessera Amico del Festival può già iscriversi in anteprima agli eventi, inviare domande per i relatori, fruire di contenuti riservati come una lezione Luigino Bruni, avere contenuti editoriali come un abbonamento digitale a un quotidiano nazionale.

Il programma completo su www.festivalfrancescano.it.