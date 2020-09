Da qualche tempo i Carabinieri della locale Stazione erano sulle tracce di un giro di spaccio in paese. Sono iniziati così i guai per un minorenne del luogo che ieri notte è stato fermato per un controllo, al termine del quale sono spuntati i primi 10 grammi di marijuana. I sospetti dei militari si sono concretizzati nel momento in cui, dalla successiva perquisizione eseguita nella sua abitazione, sono stati trovati altri 150 grammi dello stesso stupefacente ed un bilancino di precisione oltre al materiale necessario al confezionamento delle dosi e più di 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dinanzi a tali evidenze ai Carabinieri di Quattro Castella non è rimasto altro da fare che accompagnarlo in caserma ove, ultimate le formalità di rito e proceduto al sequestro della droga e di quant’altro rinvenuto, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed associato al centro di prima accoglienza di Bologna ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.