Su segnalazione pervenuta al 113, stamane intorno alle 3:30 personale della Squadra Volante reggiana si è portato in via Beethoven presso la sede di una filiale delle Poste Italiane, dove poco prima si era sentito un forte boato riconducibile ad un’esplosione provenire dalla strada. L’esplosione ha provocato gravi danni, in particolare alla vetrata blindata vicina al bancomat, nonché il danneggiamento degli interni del locale retrostante. Non si sono riscontrati danni strutturali all’edificio dove ha sede l’agenzia.

Sul posto gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi, della Squadra Mobile per gli opportuni approfondimenti investigativi e la Direttrice della filiale che si è adoperata per procedere all’estrapolazione delle immagini della videosorveglianza interna al locale. La stessa ha riferito che, probabilmente, la forza dell’esplosione ha provocato l’asportazione e la dispersione delle due cassette di sicurezza presenti all’interno dello sportello ma, nonostante la forza d’urto, da un primo esame sembra che i malfattori non siano riusciti a prelevare denaro contante, denaro che peraltro risulta quasi tutto macchiato dal sistema di sicurezza.

Sono in corso accertamenti investigativi curati dalla locale Squadra Mobile.